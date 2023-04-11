QazaqGaz и акимат Шымкента подписали меморандум. Что это даст?

Основная газоэнергетическая компания страны и акимат южного мегаполиса подписали меморандум о сотрудничестве в сфере газа и газомоторного топлива.

Сообщается, что подписанный документ станет отправной точкой для реализации новых проектов. А именно, в Шымкенте планируется построить автомобильные газонаполнительные компрессорные станции. То есть в городе газовых заправок станет в разы больше.

В нацкомпании говорят, что расширение использования природного газа в качестве моторного топлива позволит увеличить парк автобусов на компримированном природном газе (КПГ). В свою очередь, повышение доли транспорта, автомобильные газонаполнительные компрессорные станци КПГ в качества топлива, поможет снизить количество выбросов СО2 в атмосферу.

К тому же, в Шымкенте планируют увеличить пропускную способность газораспределительной системы и обеспечить жителей города бесперебойным газоснабжением.