Руководство Шымкенсткого КТЖ осудили за коррупцию

Руководство и сотрудников Шымкентского филиала ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» осудили за системные взятки и трудоустройство родственников, передает OTYRAR.

Приговором Аль-Фарабийского районного суда осуждены за взятничество руководитель филиала ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» по г.Шымкент, инспектор по трудовым отношениям филиала, а также ведущий специалист НК КТЖ Шымкентское отделение магистральной сети.

«Указанные лица на системной основе получали взятки в размере от 20 тыс. до 200 тыс. тенге за трудоустройство родственников и знакомых, а также за общее покровительство по службе. Осужденным назначены наказания в виде штрафов от 200 тыс. до 13 млн. тенге (на общую сумму более 18 млн. тенге), с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», — сообщил Даурен Ергарин руководитель Департамента по противодействию коррупции Шымкента.

Кстати, приговор еще не вступил в законную силу.