Снова в области разгорается скандал вокруг хлопка

Крестьяне Туркестанской области не имеют доступа к кредитам под сниженный процент. Фермеры, которые не получили деньги за свой хлопок, реализованный в прошлом году, не могут начать весенний посев.

Жетысайцы уже 3 месяца оббивают пороги микрофинансовых организаций.

В этом году Галымжан Альдибашев на своих 7 гектарах не смог засеять ни одной культуры. Декханин не может найти средств даже на вспашку. Говорит, до сих пор не получил оплату за прошлогодний хлопок.

Галымжан Альдибашев, дехканин:

«Землю нужно было засевать ещё полтора месяца назад. Или даже два месяца назад , а сейчас уже поздно браться за работу. Всё из-за того что нет денег. По скидке пришла солярка, но получить её не можем. Время прошло даром».

Крестьяне Жетысайского и Мактааральского районов, которые до сих пор не могут приступить к посевной, ещё в январе подали документы в микрофинансовую организацию на получение кредита под низкий процент. Однако денежных средств так и не получили. Причины отказа звучали разные, но в основном финансисты ссылаются на неполный пакет документов необходимых для выдачи ссуды.

Абдулла Шарапов, дехканин:

«Я ещё в январе сдал документы. Затем повторно подписал договор. Чтобы один раз подписать контракт нужно расписаться в 20-30 местах. Если есть два договора, нужно подписывать в 50-60 местах. Сейчас очень тяжело работать в поле.»

Марат Бухаров, председатель ассоциации хлопчатников и земледельцев Жетысайского района:

«Приходишь за кредитом, тебе говорят, приходи через неделю. Приехав через неделю, говорят: «теперь принеси ещё вот эти документы и ты снова уходишь ни с чем». Так и проходят дни. Время сеять хлопок проходит».

Те, кто не нашел собственных средств на весенний посев, теперь не могут получить и кредит. Тем более что, за хлопок, собранный осенью, денег, по словам дехкан, они до сих пор не получили.

Мейрбек Алуашев, дехканин:

«Мне должны более двух миллионов тенге, но их не дают. Начальство всё время обманывает. Сначала сказали, мол, приходите 15 марта, отдадим, а нас обманули. Потом сказали 1 апреля получите. Сейчас идет апрель, скоро май начнётся, а денег всё нет».

Сотрудники микрокредитной организации говорят, что документы принимают с декабря прошлого года. Рассказывают, что хотели продлить срок действия документов сразу на три года, чтобы не беспокоить фермеров каждый год. По словам руководителей организации, на сегодняшний день 135 человек получили кредиты на сумму 523 млн тенге.

Сабыржан Жакупов, координатор микрофинансовой организации:

«В этом году из-за низкой цены на хлопок не так много заводов дают деньги. Вот почему многие фермеры сейчас не могут получить кредиты. Слишком много заявок поступило, на всех денег не хватает».

Из-за выросшего спроса на кредиты работать приходится без выходных, говорят специалисты микрофинансовой организации. На сегодня крестьянам двух районов уже выделили 1 миллиард 217 млн тенге. Ещё более двухсот аграриев получат кредиты в ближайшее время.

Данияр Худайбергенов