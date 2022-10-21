Хлопкоробы перекрыли трассу в Шардаринском районе

Жители села Коксу Туркестанской области перекрыли дорогу в Шардаринском районе с требованием поднять закупочную цену на хлопок.

Видео распространяется в социальных сетях. Как сообщили в пресс-службе районного акимата, чтобы успокоить возмущенных крестьян на место прибыли аким района и правоохранительные органы. Проведены разъяснительные беседы, дорожное движение удалось восстановить в течение 30 минут.

«Там не было много людей, это сельчане, их было несколько человек. К ним приехал аким района, полицейские. Провели разъяснительные работы. Эту проблему не может решить только аким района. Проблема поднималась не раз. Сейчас все тихо. Цена на хлопок-сырец стабилизируется»,- прокомментировали ситуацию в пресс-службе акима Шардаринского района.

Сообщается, что ранее закупочная цена была установлена в пределах 200 тысяч тенге за тонну хлопка-сырца. К проблемному вопросу фермеров подключились местные власти, после этого цену удалось поднять до 250 тысяч тенге за тонну. Крестьяне жалуются, что цены на удобрения и топливо растут и они не могут покрыть свои расходы.

Как стало известно, похожая ситуация сложилась и в Жетысайском районе Туркестанской области. Местные хлопкоробы и там перекрыли дорогу, они также не согласны с нынешними ценами. Наш корреспондент в данный момент проясняет ситуацию, полный материал по Жетысайскому району будет доступен позднее.

К слову, кампания по уборке хлопка в области началась еще в середине сентября. Недавно Казнет шокировала видеозапись, где хлопкоробы собрались у акимата Туркестанской области и встали на колени, требуя встречи с главой региона Дарханом Сатыбалды.