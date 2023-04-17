Спасатели Шымкента починили крышу, поврежденную сильным ветром

Спасатели оперативно-спасательного отряда Департамента по ЧС быстро отреагировали на просьбу местных жителей и оказали оперативную помощь.

В Службу спасения «112» 16 апреля в 18.10 жители обратились с просьбой. Они рассказали, что части крыши пострадали из-за сильного ветра и стали провисать. Это представляло серьезную опасность для детей и взрослых. На место оперативно прибыли сотрудники ДЧС и починили крышу.

«Установлено, что 4 кв/м крыши дома 89_ по ул. Байтурсынова провисает из-за ветра.

Спасатели выехали на место происшествия и с помощью альпинистских снаряжений спустили на землю свисающую часть крыши размером 4 кв.м. Пострадавших и погибших нет»,— сообщили в ДЧС Шымкента.