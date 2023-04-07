В Шымкенте началось строительство двух современных поликлиник

Новые объекты здравоохранения возводят в отдаленных населенных пунктах: Кольбае и Ынтымаке-2. Качественные медицинские услуги для жителей этих микрорайонов станут доступнее.

В одном из отдаленных микрорайонов Шымкента ведется строительство поликлиники на 450 посещений в сутки. Согласно плану, в медучреждении установят цифровой рентген, аппараты УЗИ, аудиометр, ЛОР комбайн и электроэнцефалограф. Поликлинику, которая обеспечит работой 150 человек, постараются сдать в эксплуатацию раньше намеченного срока — уже в этом году.

«Согласно проекту, к строительству лечебного центра № 14 привлечены 2 миллиарда тенге инвестиций. В настоящее время строительные работы уже начались. Они должны быть завершены по плану в 2024 году. Проект осуществляется поэтапно. В зависимости от планов инвестора, мы постараемся до конца текущего года закончить строительство поликлиники», — рассказал руководитель управления здравоохранения г.Шымкента Нурлыбек Асылбеков.

За ходом реализации инвестиционных проектов, к которым относится и строительство лечебного центра, следит глава мегаполиса Мурат Айтенов.

А в микрорайоне Ынтымак-2 строится поликлиника на 350 посещений в сутки. На объекте, состоящем из 7 блоков, предусмотрены центр семейного здоровья, стационарное и консультативно-диагностическое отделения. Поликлиника будет введена в эксплуатацию в этом году.

«Здесь мы уже построили актовый зал на 150 человек, а теперь строим конференц-зал. В нём будут обсуждаться вопросы сферы здравоохранения, будет возможность проводить консилиумы и обсуждать разные вопросы. В поликлинике будут общие практические отделения для профильных специалистов, будут здесь и консультативно-диагностические отделы», — показывают карту акиму строители задействованные в возведении объекта.

Новые медицинские учреждения облегчат нагрузку на существующие поликлиники и сделают медицинские услуги более доступными для населения. Наблюдая за ходом строительства, глава мегаполиса поручил ответственным чиновникам следить за надлежащим оснащением зданий и проводить работы качественно в соответствии с производственным графиком.