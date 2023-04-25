Водители автобусов грубо нарушали ПДД в Шымкенте

Гоняли на большой скорости и создавали аварийные ситуации.

В Шымкенте водители автобусов за три дня больше пятисот раз нарушили правила дорожного движения. Таковы итоги оперативно-профилактического мероприятия «Автобус».

По данным правоохранителей, с начала года произошло 5 дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта. На месте ДТП погибли пять человек, столько же получили многочисленные травмы. На нарушителей стражи порядка составили протоколы и привлекли к административной ответственности.

Улыкбек Мылтыков, начальник МПС ДП г. Шымкента:

«Мы провели экстренное профилактическое мероприятие. Выявлено 568 административных правонарушений с участием водителей общественного транспорта. Ежедневно водители автобусов, торопясь добраться с одной остановки на другую, нарушают множество правил дорожного движения, двигаясь в обратном направлении. На основании этого мы составили по 105 делам протокол. Также на штрафстоянку поставили 4 автобуса».