Затяжные выходные мая. Как отдохнут казахстанцы от работы

Затяжные выходные дни ожидают казахстанцев в мае 2023 года. Впереди целых 3 праздника — 1 мая, 7 мая и 9 мая.

1 мая- праздник единства народов Казахстана выпадает на понедельник. При пятидневной рабочей неделе будет три выходных дня– 29, 30 апреля и 1 мая.

7 мая- День защитников Отечества. Этот праздник выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на 8 мая.

9 мая отмечают День Победы. Поэтому казахстанцы отдохнут 4 дня подряд — это 6, 7, 8 и 9 мая.

Всего в мае при пятидневной рабочей неделе будет 20 рабочих дней и 11 дней отдыха.

Планируйте свои выходные заранее, тем более что недалеко от Шымкента есть на что посмотреть: это и горы Бургулюк, Аксу-Джабаглинский заповедник, поляна тюльпанов Грейга, маковые поля, пещера Акмешит, водопады Каскасу. А тем, кто хочет выехать на дальние расстояния — можно посетить Туркестан или Ташкент. Кстати узбекистанская столица к даже ближе к Шымкенту. О том, как туда добраться и чем заняться на выходных, прочитать можно тут.