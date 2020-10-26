В Городском кардиологическом центре Шымкента выполняются все виды высокотехнологичных операций, передает Otyrar.KZ.

Более 500 сложных операций на открытом сердце успешно проведено врачами кардиоцентра за прошлый год, внедрены малоинвазивные хирургические технологии.

Сегодня кардиологический центр занимает третье место в республике после города Нур — Султан и Алматы.

Здесь, помимо жителей области, лечат и казахстанцев из других регионов, так как центр оснащён оборудованием для лечения пороков сердца и работают в нем высококвалифицированные врачи.

В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП)

все операции проводятся бесплатно.