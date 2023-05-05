Прокуратура оштрафовала 18 строительных компаний в Шымкенте

В Шымкенте 18 строительных компаний пытались продать недвижимость без соответствующих документов.

Чиновники призывают жителей города избегать таких предложений. Специалисты советуют перед покупкой квартиры убедиться в наличии у продавца всех разрешительных документов. Около 20 компаний, действовавшие в городе незаконно, уже привлечены к административной ответственности.

Нарушения выявлены в течении 2021 и 2022 годов, в ходе мониторинга сайта “krisha.kz”. За незаконное получение средств дольщиков на каждую компанию были наложены штрафы в размере 300 МРП, то есть на сумму более 900 тысяч тенге.

«Долевое участие проводится тремя различными способами. Первое, это получение гарантии Фонда гарантирования жилищного строительства, второй путь- участие в проекте банка второго уровня и третий способ, привлечение денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома», — старший помощник прокурора города Шымкента Нуржан Торебаев.

При этом юристы призывают горожан приобретать дома только у компаний, обладающих всеми разрешительными документами. Если покупатель хочет приобрести отстроенную недвижимость, в первую очередь, необходимо выяснить есть ли у подрядчика разрешение от акимата. Специалисты городского управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений отмечает, что предприниматели, действовавшие незаконно, будут привлечены к ответственности — права дольщиков охраняются законом.

«Дольщики не имеют права изымать вложенные деньги. Поэтому мы призываем не вкладывать деньги в сомнительные фирмы, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. При посещении строительной фирмы, нужно поинтересоваться есть ли у компании разрешение на привлечение денег дольщиков. И строители обязаны его показать, если этого потребуют покупатели квартир», — говорит заместитель руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкента Нурбол Жунусбеков.

Специалисты управления контроля и качества развития городской среды также выявили нарушения в деятельности 4 строительных компаний и привлекли застройщиков к административной ответственности. Эти учреждения так же оштрафованы на сумму 300 МРП. Работа по мониторингу объектов недвижимости будет продолжаться и в дальнейшем.