Руководитель «КТЖ-Грузовые перевозки» наказан за взятку

За коррупцию подчиненных несет наказание руководитель. Это правило уже начало работать в Казахстане.

В антикоррупционной службе рассказали, что руководителя «КТЖ-Грузовые перевозки», наказали за коррупцию его подчиненных в Шымкенте. Руководство и сотрудники шымкентского филиала железнодорожных перевозок осудили за коррупцию. Они брали взятки за трудоустройство и дальнейшее покровительство. Сумма взяток составляла от 20 до 200 тысяч тенге.

Правда, осужденные отделались лишь штрафом, на общую сумму 18 миллионов тенге. А руководителя КТЖ привлекут к дисциплинарной ответственности, за провинность своих подчиненных он получит строгий выговор.

«Самое важное для нас это недопущения совершения повторных преступлений. Поэтому по результатам расследования следователями было вынесено представление в адрес «КТЖ-Грузовые перевозки» об устранении незаконных схем, а также уменьшении коррупционных рисков. Именно в этом ведомстве, поэтому указанное представление было рассмотрено на совместном расширенном совещании. Внесено предложение о дисциплинарной ответственности за коррупцию подчиненных. В настоящее время протокольно принято решение о привлечение к ответственности», — рассказал Даурен Ергарин, руководитель департамента агентства по противодействию коррупции г.Шымкента.