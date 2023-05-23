Туркестанского убийцу-мясника осудили на 11 лет

В Туркестане вынесли приговор мяснику, который зарезал коллегу. Подробности резонансного дела раскрыли в суде региона.

Как выяснилось, трагедия произошла из-за банальной ссоры. Погибший попросил коллегу разделать мясо. А подсудимый, в свою очередь, отказался, взяв заказ у другого покупателя. Между мясниками завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. В порыве ярости подсудимый нанес несколько ножевых ранений. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Свою вину в суде обвиняемый полностью признал. Он проведет за колючей проволокой 11 лет.

Асет Серикбаев, пресс-секретарь суда Туркестанской области:

«Погибший попросил осужденного разделать мясо. Однако, он принял заказ неожиданно у второго человека. Узнав об этом, погибший решил выяснить причины, приехал в этот дом и они подрались. Сначала подсудимый нанес ножевое ранение в ногу пострадавшего. Он выбежал из дома, сел в свою машину и хотел уехать. Однако, обвиняемый догнал его и уже в машине нанес смертельное ранение в грудь. Вина подсудимого доказана экспертными заключениями, актами осмотра места происшествия, протоколами очных ставок и вещественными доказательствами. Его осудили на 11 лет, приговор суда еще не вступил в законную силу».

Жестокое убийство произошло в Туркестане 22 февраля. Труп мужчины с ножевым ранением обнаружили на одном из перекрестков города. Убийца скрылся с места происшествия, оставив умирать пострадавшего на дороге. Спустя несколько часов правоохранители задержали подозреваемого.