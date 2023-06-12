Акимат Шымкента отказался от празднования Дня города 19 июня

Акимат Шымкента объявил о переносе всех мероприятий, приуроченных ко Дню города. 19 июня и в ближайшие дни в городе развлекательных программ не ожидается.

В Абайской области бушуют лесные пожары, погибли 14 человек. На местах работают огнеборцы. По прогнозам нового министра ЧС, спецотрядам нужны еще несколько дней для ликвидации пожаров. Сегодня вся страна скорбит по жертвам огненной стихии. В связи с этим в южном мегаполисе перенесены все мероприятия, приуроченные ко Дню города.

«Ежегодно 19 июня в Шымкенте традиционно отмечается День города. В этом году в связи с лесными пожарами, произошедшими в Абайской области, праздничные мероприятия, запланированные ко Дню города, планируется провести в преддверии Дня Республики», — сообщили в акимате Шымкента.