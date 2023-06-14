Электронные книги на скамейках появились в Шымкенте

Цифровизация добралась и до книжных полок. В общественных местах Шымкента стали появляться электронные книги.

Просканировав QR-код на скамейке, можно прочитать любимые произведения на смартфоне, в любое удобное время и в любом месте.

Гульшара Аркабаева, жительница г. Шымкента:

«Сейчас я свободна, а в свободное время я люблю читать книги. Увидела новый проект, теперь прихожу читать электронные книги с внуками. Поскольку языковые навыки у детей сейчас довольно низкие, я стараюсь, чтобы они могли читать больше книг на казахском языке. Проект замечательный, я довольна».

Повысить интерес горожан к чтению решил коллектив библиотеки имени Абая. Специалисты подготовили электронную версию книг популярных писателей и выложили на сайт. В каталоге — известные произведения Толена Абдикова, Спандияра Кобеева, Габита Мусрепова и Азилхана Нуршайыкова. Проекту дали название «бір ел, бір кітап».

Гульжан Бектаева, заведующая библиотечным отделом №10 имени Абая в Шымкенте:

«На обложке книги отмечен QR-код. Каждый житель Шымкента может взять ее и прочитать где угодно: дома, в автобусе, по дороге на работу. Интерес читателей достаточно высокий. Люди приходят к нам, спрашивают, как это работает и скачивают электронную книгу себе через QR-код».

Скамейки с электронными книгами находятся возле библиотеки имени Абая. Помимо проекта с QR-кодом библиотекари открыли Telegram-канал, в нём публикуют избранные произведения на казахском языке. Сюда же входят произведения, изданные малым тиражом. Каждый желающий может бесплатно зарегистрироваться и прочитать книгу в электронной версии.