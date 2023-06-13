Еще одна массовая драка школьников попала на видео

В социальных сетях разлетелась видеозапись с массовой дракой школьников. Как стало известно, инцидент произошел в одном из сёл Казыгуртского района.

Очевидцы сняли происшествие на видео и выложили в социальные сети. Автор видеоролика утверждает, что правоохранители бездействуют. По его словам, во время потасовки пострадали четверо. Пользователи Казнета под постом негодуют, почему разборки в стиле 90-ых актуальны по сей день.

«Это произошло в Казыгурте. За день до этого происшествия, толпа молодых парней избили одного парня. Я подошел к ним и разнял их, как выяснилось, они только окончили школу. Нужно было тогда позвонить в 102, возможно тогда такая драка не повторилась бы»;

«Нужно сначала воспитать их родителей, чтобы они говорили своим детям держаться подальше от такой драки. Потому что дети не понимают, что потом за их действия будут страдать родители»,- пишут под постом комментаторы.

В департаменте полиции Туркестанской области заявили: инцидент произошел между школьниками 11-го июня, на старом ипподроме, после игры в футбол. Правоохранители уже установили несколько участников потасовки и провели с ними беседу.

Гульнар Абдужаппарова, пресс-секретарь ДП Туркестанской области:

«При проверке установлено, что по данному факту в больницу никто не обращался и заявление в полицию не поступало. В настоящее время полицейскими проводится проверка и выясняются все обстоятельства. Данный факт находится на контроле руководства ДП Туркестанской области. Вместе с тем, полицейскими Туркестанской области совместно с местными исполнительными органами на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия и разъяснительная работа по недопущение правонарушений среди несовершеннолетних. Уважаемые жители, просим доверять только достоверной информации».

Ранее в селе Косшы, возле Кентау ученики двух сельских школ устроили массовую драку. Очевидцы инцидента рассказали, что это не первая драка между школьниками. В кровавом конфликте серьезно пострадал ученик 9-го класса. Истекающего кровью его привезли домой участники драки. В отделе полиции Кентау сообщили – начато досудебное расследование. Уже известно, что в конфликте участвовали около 20 старшеклассников. Один из тех, кто нанёс тяжелый удар одному из участников драки, задержан.