Как проходит газификация микрорайонов в Шымкенте

В Шымкенте продолжается газификация присоединенных к городу массивов, передает OTYRAR со ссылкой на «Хабар24».

На днях к голубому топливу подключили микрорайон «Асар-2», с населением более трёх тысяч человек. До конца года доступ к природному газу получат ещё 28 тысяч абонентов.

Многодетная семья Оспановых живёт в микрорайоне «Асар-2» уже три года. До сих пор они пользовались газовыми баллонами. Это было опасно и сказывалось на семейном бюджете. Теперь эти трудности позади.

«Летом хватало одного баллона, но зимой было сложно. Мы рады, конечно, что нам подвели газ, и благодарны за это», — говорит Жуман Оспанов, житель микрорайона Асар-2.

А в жилом массиве «Кайнар булак» ситуация не столь радужная. Здесь газификация началась в прошлом году. Но подрядчик приостановил работы.

«Топим углем, дровами. Наша радость оказалась преждевременной. Строителей нет. Не знаем, у кого спрашивать за бездействие», — говорит Мейрамхан Арысбаев житель массива Кайнар булак.

В свою очередь, местные власти обещают завершить работы своевременно.

«Много людей живут в дачных массивах. Также есть населенный пункт Бозарык. Все с нетерпением ждут голубое топливо. Работы ведутся по плану», — говорит Бухарбай Парманов, аким Абайского района Шымкента.

В прошлом году были введены в эксплуатацию газотурбинные магистрали Сәуле и Ақтас. Благодаря этому, объем голубого топлива, транспортируемого через юг страны, возрос. Завершить газификацию мегаполиса планируется к 2025 году.