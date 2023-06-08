Массовая драка школьников закончилась серьезными травмами

На месте массовой драки школьников — следы крови на асфальте.

Очевидцы инцидента рассказывают, сначала словесная перепалка переросла в потасовку. В ход шли палки и камни. Местные жители уверяют, что ученики двух школ выясняют отношения не первый год. В тот роковой день подростки били друг- друга с особой жестокостью.

Нуриддин Маткасымов, житель с. Косшы:

«Когда я подошел к воротам, камни стали сыпаться как дождь. Школьники жестоко били друг-друга. Я кричал на них, но они не обращали на меня внимания. Такая массовая драка была еще зимой. Тогда все школьники дрались в масках. Это уже четвертая драка на этой улице».

В массовой драке серьезно пострадал ученик 9-го класса. Отец отвез Асылжана в больницу. Оказалось, что он получил перелом костей черепа, подростка прооперировали.

Аскар Жумабеков, заведующий травматологическим отделением больницы г. Кентау:

«Правая затылочная кость головы пациента была раздроблена в результате сильного удара, и она была разбита на несколько осколков, которые повредили его мозг. Здесь поврежденные кости головного мозга, сломанные кости в местах переломов удалены, а сосуды головного мозга повреждены».

Две школы в селе находятся рядом, но относятся к двум разным районам Сауранскому и городу Кентау. По словам директора одного из учебных заведений, причиной конфликта могла стать переписка в мессенджере. Кто-то кому-то нагрубил и словесная перепалка переросла в драку.

Нуржан Кадыров, директор школы им. Казыбекова:

«Видимо школьники между собой поругались, в этом и вероятнее всего была причина драки. Скорее всего они в отношении друг-друга нецензурно выражались. Поэтому они решили встретиться ночью и устроить разборку. Все они прилежно учатся. Поведение тоже хорошее».

В отделе полиции Кентау сообщили – начато досудебное расследование. Уже известно, что в конфликте участвовали около 20 старшеклассников. Один из тех, кто нанёс тяжелый удар Асылжану, задержан.

Ерлан Кыдырбаев, начальник УП г. Кентау:

«В полицию доставили около 20 детей. В ходе допроса установлены обстоятельства происшествия. Один из школьников, которого задержали, дал признательные показания, проводятся следственные действия».