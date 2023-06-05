Отрубил голову и руку топором: за жестокое убийство мужчину приговорили к 9 годам

В Туркестанской области завершился резонансный судебный процесс, передает корреспондент OTYRAR.

На скамье подсудимых 57-летний житель села Жыланды Тулькибасского района. Его обвиняют в жестоком убийстве своего односельчанина. По данным следствия, обвиняемый сломал потерпевшему восемь ребер, отрубил ему голову и руку топором. А на суде подсудимый заявил, что принял пострадавшего за вора и пошел на преступление в целях самообороны.

«Этот мужчина без конца меня бил. Я защищал себя. Я не знаю. Я не могу объяснить ту ночь. Мало, что помню»,- говорит подсудимый.

По словам подсудимого, в ту ночь он был дома один, а члены его семьи уехали в Шымкент. Результаты судебно-медицинской экспертизы не обнаружил в его крови алкоголя, а также не зафиксировали психический нарушений: на преступление мужчина шел осознанно. Свою вину на суде обвиняемый полностью признает, хоть и говорит, что мало что помнит о той злополучной ночи.

Асет Серикбаев, пресс-секретарь суда Туркестанской области:

«В 1:30 ночи примерно, потерпевший в алкогольном опьянений приехал к дому подсудимого с топором. Потерпевший ударил подсудимого один раз по голове этим топором. В этот момент подсудимый взял ножницы, находившиеся поблизости, и несколько раз ударил потерпевшего по левой руке, затем насильно вырвал из его руки топор, чтобы убить его. После подсудимый несколько раз ударил потерпевшего по голове топором. От полученных травм мужчина скончался на месте».

Вина подозреваемого доказана показаниями свидетелей и заключениями экспертов, протоколами осмотра места происшествия и вещественными доказательствами. За тяжкое преступление приговором суда мужчина приговорен к 9 годам лишения свободы.

Асет Серикбаев, пресс-секретарь суда Туркестанской области:

«Согласно позиции сторон, прокурор поддержал обвинение и сослался на 99 статью убийство. По части этой статьи 1 прокурор попросил назначить подсудимому наказание в виде 11 лет лишения свободы. Однако, приговором суда его осудили на 9 лет. Он будет отбывать наказание в учреждении средней безопасности».

Приговор суда еще не вступил в силу. В суде также рассказали, что потерпевший и подсудимый были друзьями. Почему мужчина пошел на жестокое преступление он полностью объяснить не смог.