«Сделаем права»: Шымкентцев предупреждают о мошенниках

НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан» по городу Шымкент предупреждает о случаях обмана граждан мошенниками. Они публикуют в социальных сетях информацию о том, что помогут получить водительские права без сдачи экзаменов.

Злоумышленники действуют по простой схеме – когда им звонит клиент, они запрашивают определенную сумму за готовые права и обещают предоставить их в течение месяца. Получив оплату, они скрываются и отключают свои телефоны.

Напоминаем, что водительские права можно получить только в спецЦОНе, после успешной сдачи экзаменов. Права выдаются исключительно уполномоченным органом.

Чтобы не стать жертвой мошенников, просим казахстанцев быть бдительными и не передавать посторонним лицам денежные средства и свои личные данные. Ознакомиться с порядком и правилами выдачи водительских удостоверений можно на официальных аккаунтах Госкорпорации в социальных сетях, а также на портале egov.kz.

Если вы столкнулись с мошенничеством, обязательно обратитесь в правоохранительные органы.