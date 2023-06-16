В автобусах Шымкента объявили охоту на «зайцев»

Бегством от контролёров обернулась попытка оштрафовать безбилетного пассажира. Некоторые не только отказываются оплачивать проезд и штраф, но и в грубой нецензурной форме оскорбляют контролеров.

Безбилетников выявляют ежедневно. Сегодня в составе рейдовой группы: не только контролеры, но и полицейские и сотрудники центра диспетчерской службы. Штраф за «бесплатный» проезд грозит всем любителям ездить «зайцем». Не штрафуют только в часы пик, когда в автобусах много людей и к валидатору не подобраться.

Дулат Султан, контролер:

«Есть люди, которые злятся, когда мы их хотим оштрафовать. Они вымещают свою злобу на контролерах. Даже если им объясняем, они этого не понимают. Когда мы заходим в автобус с проверкой, фиксируем всё на камеру. Многие пассажиры злятся и ругают нас, мол почему меня снимаешь без разрешения. В этой связи, хотим объяснить, мы фиксируем на видео для работы, мы не публикуем видео в интернете, видео исключительно для отчета».

Штрафуют и водителей за несоблюдение чистоты в салоне и невыдачу билета пассажирам.

Дархан Куанышбеков, руководитель центра диспечерской службы г. Шымкента:

«С начала года нами было выявлено примерно 700 водителей, из них на данный момент где-то 450 получили штраф. В бюджет поступило где-то два миллиона тенге. Мы штрафуем и направляем все в транспортную инспекцию. Они уже дальше по своей статье принимают административное решение».

Выявляют контролеры безбилетников с помощью специальной программы на телефоне. Приложив карту толем, можно понять, оплатил пассажир проезд или нет.

За проезд можно оплатить наличными, картой толем — приложив её к валидатору и просканировав QR-код. В часы пик транспортники советуют именно последний вид оплаты. Так можно быстро и легко оплатить проезд, не отвлекая водителя и пассажиров, не создавая затор в общественном транспорте. А при оплате наличными пассажир обязательно должен требовать чек, иначе вас оштрафуют на 7 тысяч тенге.

Любителей ездить бесплатно большинство пассажиров осуждает. Но это, как говорится, дело добровольное. Или оплати проезд, либо штраф.

«Каждый сам знает, мы за кого-то не в ответе, все зависит от воспитания. Но, каждый пассажир обязан заплатить. Я всегда оплачиваю наличными. Водители всегда выдают чек» «Должны платить они. Если совесть есть они будут платить, точно не знаю»,— говорят жители Шымкента.

Бьют тревогу не только транспортники, но еще и общественники. По их словам, правоохранители не обращают должного внимания на безбилетников.

Озипа Алтаева, общественница:

«Сотрудники департамента полиции нам очень нужны. Управление транспорта, местный исполнительный орган и контролеры не могут штрафовать безбилетников. У них нет таких полномочий. Нам нужны именно сотрудники полиции, потому что они могут привлечь к ответственности нарушителей. Роль полиции здесь очень важна».

С наступлением лета, количество безбилетников увеличилось. Если раньше ежедневные транзакции достигали трёхсот восьмидесяти тысяч — с одного автобуса, то сейчас не больше трёхсот тысяч тенге.