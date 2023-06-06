«Всё будет»: Досбол Есильбек о благоустройстве Енбекшинского района

В этом году в рамках 29 проектов выделены средства на создание во дворах 35 многоэтажных домов комплексных детских игровых площадок.

4 детские зоны отдыха так же появятся и в частном секторе. Об этом и проделанной работе в прошлом году на брифинге рассказал аким Енбекшинского района Досбол Есильбек.

Сегодня на территории Енбекшинского района насчитывается 29 микрорайонов и жилых массивов. Основная часть населения обеспечена всеми коммунальными услугами питьевой водой, электричеством и природным газом. Инженерные сети развивались в соответствии с с «Дорожной картой» по развитию инфраструктуры рассчитанной на 2022-2025 годы.

«Общее количество абонентов потребителей воды в районе — 46687 человек, показатель обеспеченности питьевой водой 94,5%. Сейчас планируется завершить строительные работы по питьевому водоснабжению в 7 населенных пунктах, вновь присоединенных к городу это микрорайоны Карабастау, Жулдыз, Каратобе, Тогыз, Жыланбузган и Айнатас. Работы проводит ТОО «Сарыагаш-Аман» и в настоящее время они завершаются. В целях обеспечения качественной питьевой водой вновь присоединенного к территории района жилого массива «Исфиджаб» в настоящее время проводятся мероприятия по реализации государственных закупок», — рассказал аким Енбекшинского района г. Шымкента Досбол Есильбек.

Показатель обеспеченности электросетями района составляет 94 и 7 десятых процента. Основная часть потребителей обеспечивается государственной энергией и около 4 процентов частными электролиниями. Общее количество абонентов – 46 687. В 2022 году в 9 населенных пунктах района проведена качественная электросеть на 2013 абонентов. В этом году планируется подключить к электросетям жилой массив Исфиджаб. Электричество появится ещё у 1350 абонентов. Основная часть населения района подключена и к природному газу.

«Показатель охвата природным газом в районе в 2022 году составлял 90,7%,. В этом году в связи с расширением границ района и увеличением количества новых потребителей показатель снизился до 87 и двух десятых процента. Пока газообеспечением не охвачено 4342 абонента или 9,3% потребителей. Вопрос обеспечения их газом включен в план работ на 2023-2025 годы. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительные работы в 5-ти населенных пунктах. В целом по району по итогам 2025 года планируется довести показатель охвата природным газом до 100%»,-говорит аким Енбекшинского района г. Шымкента Досбол Есильбек.

Как отметил Досбол Есильбек в районе особое внимание уделяется состоянию автомобильных дорог, протяжённость которых составляет 725 километров. 535 километров из них сегодня имеют асфальтовое покрытие около 160 километров гравийных дорог и 39 километров грунтовых. В 2022 году было отремонтировано 132 улицы общей протяжённостью 6 километров. В этом году планируется привести в порядок ещё 73 автомобильные дороги.