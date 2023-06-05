Жители Бозарыка просят заасфальтировать улицу до начала учебного года

Мобильная группа партии «AMANAT» провела выездной прием в микрорайоне Бозарык-2. Жители улицы «Егемен Қазақстан» воспользовались возможностью и донесли до партийцев свои просьбы по вопросам строительства дорог, освещения, детских игровых площадок.

Жизнь бывшего дачного кооператива «Бозарык», с населением 15 тысяч человек, с приобретением статуса микрорайона, стала улучшаться. Это отмечают местные жители, которые 12 лет испытывали трудности с питьевой водой. Сегодня эта проблема решена. Установили здесь и электрические столбы, проведена новая электросеть. Жители улицы «Егемен Қазақстан» надеются, что в этом году власти займутся и асфальтированием дороги.

Гульнар Пернебаева, жительница микрорайона Бозарык-2:

«У меня уже внуки есть. Переехали в 2017 году. И с тех пор испытываем трудности с дорогой. Особенно весной и осенью. Добраться в школу и обратно домой проблематично. Лужи, грязь. Когда заасфальтируют нашу улицу? В начале улицы есть асфальт, а в нашей стороне – нет».

В составе мобильной группы представители партии «АМАNАТ» аким Каратауского района и специалисты управления. Они составляют протокол по актуальным для местных жителей вопросам.

Бахадыр Нарымбетов председатель фракции филиала партии «АМАNАТ» в г. Шымкенте:

«Мы провели анализ поступивших жалоб. Из них мы отобрали самые повторяющиеся. Среди них оказалась и улица Егемен Казахстан. Название улицы должна соответствовать своему названию. Строительство дороги на этом участке начнется 10 июня. Будет здесь и тротуар, как просили жители. Люди просят освещение. И этот вопрос мы решим».

Аким района уверяет, населенный пункт будет поэтапно обеспечен необходимой инфраструктурой. Работа, проводимая в новом микрорайоне Каратауского района, включена в пятилетний план развития города.

Рахимберды Мулкеманов, аким Каратауского района:

«В Бозарыке будет заасфальтировано 17 улиц. Одной из них станет улица «Егемен Казахстан». Сейчас решаем вопрос с земельным участком необходимым под детскую площадку. Если она бесхозная, возвращаем в собственность государства, там же будет построена детская игровая площадка».

Вопросы, поднятые населением, взяты на контроль акиматом района и Шымкентским городским филиалом партии «AMANAT». К слову, в прошлом году в общественную приемную поступило 9 тысяч 280 обращений, из них 66 процентов решены положительно.