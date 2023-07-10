Аномальная жара ожидается в Шымкенте

В ближайшие трое суток Шымкент окажется во власти сильной жары.

Синоптики прогнозируют дневную температуру до плюс 43 градусов. На фоне повышения температуры органы гражданской защиты переведены в режим повышенной готовности.

Махамбет Маратов, инженер-синоптик РГП «Казгидромет»:

«11-го июля ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +21..+23, днем +37..+39. 12 июля ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25..+27, днем +38..+40 градусов. 13-го июля ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25..+27, днем +39..+41 градусов».

Кажется, это уже как дважды два, но повторение простых правил не будет лишним: в жару надо пить больше воды и спасаться в тени. А вместо долгого сидения под кондиционером — переохлаждение ведь не лучше теплового удара — принимать контрастный душ. И главное — без паники. Это просто лето — в Шымкенте.