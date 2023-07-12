Утомленные солнцем дорожники пытаются успеть залатать дыры на дорогах

На юге страны установилась жаркая погода. В Шымкенте днем уже несколько суток подряд температура воздуха держится на отметке выше +40 градусов.

Прогнозы синоптиков неутешительны, жарко на юге будет еще долго. Такая погода, даже для уже привыкших шымкентцев стала настоящим испытанием. Медики говорят, в последнее время увеличилось количество вызовов скорой помощи, больше 2 тысяч в сутки. Чаще всего людям становится плохо на улице, после продолжительного пребывания на солнце.

«Головные боли, головокружение да и дома бывает, особенно хроники, сердечники стали вызывать, у кого давление поднимается, не только поднимается, но и снижается, бывает такое у молодежи, тоже стали часто вызывать», — говорит Лаура Жиеналиева, и.о. заведующей колл-центром «112».

Сложнее всего жару переносят те, кто вынужден работать на улице — это курьеры, которые развозят еду, строители, которые возводят дома, и дорожники, укладывающие асфальт. Летом в Шымкенте в разгаре дорожные работы, объекты нужно сдать до прихода дождей. Работа у дорожников начинается рано, чтобы днем, в самое пекло, можно было отдохнуть и продолжить уже ближе к вечеру.

«Мы начинаем работу в 6 утра, затем в обед заканчиваем и продолжаем с 4. Стараемся пить больше воды, надеваем защитные маски, они спасают от палящего солнца, полную экипировку, чтобы не получить перегрев«, — говорит Нурилла Патшахан, дорожный рабочий.

Чтобы не получить солнечный удар, врачи рекомендуют меньше находиться на солнце, особенно в обеденное время, пить не меньше двух литров жидкости, надевать головные уборы. А если у вас началось головокружение или головные боли, тошнота, повышается или понижается давление, «давит» сердце, нужно обратиться к врачам.