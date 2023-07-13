Спецпрокуратура расследует смертельное ДТП с неуправляемым автобусом

Об этом на брифинге сообщил глава надзорного органа. По словам Габита Муканова, они изучают всю транспортную cитуацию в Шымкенте, по этой же причине водитель автобуса пока не предстал перед судом.

Расследование длится около четырех месяцев.

Габит Муканов, прокурор г. Шымкента:

«Данное дело мы взяли в производство специальных прокуроров для того чтобы не расследовать как обычное ДТП, а в комплексе изучить всю ситуацию, которая имеется в Шымкенте. Поэтому в рамках расследования дела, создана группа которая проводит ряд серьезных следственных действий. К сожалению в интересах следствия я все раскрыть не могу. Поэтому по завершению расследования мы готовы дать брифинг и рассказать все, что мы установили путем следствия».

Смертельное ДТП произошло в начале апреля на улице Байтерекова. Всё произошло за считанные секунды. Шесть человек пытались перейти через дорогу и оказались под колесами многотонной машины. Трое скончались на месте аварии, двое — не приходя в сознание — в больнице. Позже выяснилось, что водитель отошел в уборную и не удостоверился, поставил автобус на ручной тормоз или нет. После инцидента в акимат было направлено предложение о лишении автобусного парка лицензии.