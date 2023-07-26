Жители Шымкента могут получать услуги РАГС в онлайн-формате

Получение госуслуг онлайн становится все более популярным в Шымкенте.

С момента передачи функций РАГС Госкорпорации более одной тысяч женщин оформили свидетельство о рождении ребенка в онлайн формате и более пяти тысяч подали заявку на получение первого документа для ребенка через ЦОНы города.

«Улучшить, упростить и сделать онлайн — это и есть основной принцип цифровизации. Госкорпорация старается сделать так, чтобы наши клиенты тратили минимальное количество времени и ресурсов для получения госуслуг. Так, для получения свидетельства о рождении необходимо лишь согласие клиента посредством SMS. Все необходимые сведения при этом подтягиваются из информационных систем госорганов. Отмечу, что для подачи заявки человек должен быть зарегистрирован в Базе мобильных граждан. Для этого, женщине необходимо привязать номер мобильного телефона к ИИН в личном кабинете портала egov.kz либо обратиться в ЦОН», — рассказал директор филиала Даримбет Баймбетов.

На сегодняшний день следующие госуслуги РАГСа можно оформить онлайн либо через ЦОНы:

государственная регистрация рождения, заключения и расторжения брака, смерти;

внесение изменений, дополнений, исправлений в актовые записи, в том числе перемена имени, отчества, фамилии;

восстановление и аннулирование актовых записей гражданского состояния;

выдача первичных и повторных свидетельств, справок в электронной форме или на бумажном носителе.

Напомним, что с 1 июля функции РАГС были переданы НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан». При этом услуги РАГСа оказываются исключительно сотрудниками регистрирующего органа. Сотрудники Госкорпорации, включая операторов ЦОН, не имеют доступ к информационной системе РАГСа.