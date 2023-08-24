Что изменится в правилах вождения электросамокатов?

Самокаты на дорогах страны явление не новое.

Но автомобилисты придают им небольшое значение, зачастую их считают помехой, нежели полноценными участниками дорожного движения. В МВД говорят, игнорировать самокатчиков не стоит. Если водитель выезжает со двора, они обязаны пропустить проезжающий самокат.

Кроме того, каждый из участников дорожного движения должен двигаться по одной полосе. В одном ряду не могут находиться автомобиль и самокат. А в вечернее время самокатчики должны надевать светоотражающие предметы одежды.

«При себе необходимо иметь любой светоотражающий предмет. Это может быть любая одежда: куртка, шапка, жилет, обувь, рюкзак, сумка и специальные светоотражающие ленты. Указанные предметы могут быть как полностью светоотражающими, так и иметь светоотражающие элементы»,- рассказали в МВД РК.

Теперь самокатчиков начнут штрафовать. С 30 августа вступает в силу новый закон. Электросамокаты теперь смогут передвигаться по велодорожкам и правому краю проезжей части дороги со скоростью 25 км/ч, по тротуару, обочине и пешеходной дорожке со скоростью, не превышающей 6 км/ч. При этом ездить по проезжей части на электросамокатах разрешается только с 18 лет, для этого необходимо водительское удостоверение любой категории. А на водителях должны быть надеты шлемы.

«В случае выявления правонарушений они будут привлекаться к ответственности по статье 593 «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами» и по статье 620 «Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения» в зависимости от состава правонарушения», — рссказал Галымжан Турсынбеков, старший инспектор МПС ДП г.Шымкента.

Правда, как именно будут определять скорость самокатчиков пока даже неизвестно. Депутат Асхат Нурлыбаев говорит, самокаты это относительно дешевое транспортное средство. На них чаще всего ездят студенты или например доставщики. Они бы и рады приобрести себе автомобиль, но это не по карману. Поэтому к ним нужно не только требования предъявлять но и обеспечить условиями для передвижения.

«Я считаю, что отдельная полоса для самокатчиков нужна как в Алмате так как у нас благоприятная погода можно ездить на самокатах 02,00 есть надобность люди хотят вечером на самокате с ветерком ездить но нужна хорошая дорога», — говорит Асхат Нурлыбаев, депутат маслихата г. Шымкента.

Правда, закон не так строг с водителям мопедов. Правила к ним практически не изменились. Хотя чаще всего именно они являются нарушителями правил дорожного движения, гоняют по улицам и тротуарам с нарушением правил.