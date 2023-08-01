Подростки играли со светофором в Туркестанской области.

Стражи порядка обнаружили в сети видеозапись, на которой неизвестные молодые люди вскрыли светофор, нажимали на кнопку подключения тока и играли с электропроводкой. Правонарушителями оказались трое подростков из Созакского района.

«С подростками провели профилактическую и разъяснительную работу. Они пояснили, что совершили эти поступки ради развлечения и пообещали, что не будут повторять их в будущем. В отношении их родителей приняли административные меры», — рассказали в ДП Туркестанской области.

Молодые люди свою вину признали и извинились перед жителями региона.

«Приносим свои извинения перед водителями и пешеходами. Больше такого не повторится», — попросили прощения подростки.