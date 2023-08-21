Шымкентцы по миллиону тенге заплатили за массажные чудо-накидки

За массажную накидку, которая избавит от проблем с кровообращением и даже вернет потерянное зрение, Авазхан Боранбаев заплатил миллион сто тысяч тенге. Мужчину позвали на презентацию инновационного массажера и обманом заставили оформить на его покупку кредит через банк.

Уже позже, мужчина выяснил, что цена таких накидок в десяток раз дешевле и стоят они от 25 до 100 тысяч тенге. Хотел вернуть продавцу товар, но те перестали выходить на связь.

«В интернете есть данные, информацию нашел, что они распыляют окситоцин в зале, где проводят это мероприятие, после этого человек становится послушным и соглашается на оформление кредита. По закону Казахстана, я имею право в течение 14 дней вернуть товар сомнительного качества, но они отключили телефон и я не могу дозвониться», — говорит Авазхан Боранбаев, житель города Ленгер.

Мужчина говорит, вместе с ним на презентацию пришли десятки других людей, большинство из них пенсионеры. И все они также приобрели эти массажные накидки в кредит. В департаменте торговли и защиты прав потребителей говорят, к ним обратилась всего одна пострадавшая. После этого продавец согласился вернуть деньги.

«Потребитель вправе обратиться с претензией к самому продавцу, в случае отсутствия реакции со стороны продавцы потребитель может обратиться в департамент защиты прав потребителей. Департамент вправе привлечь продавца к административной ответственности, если, в случае привлечения к административной ответственности, не вернут деньги, потребитель вправе обратиться в досудебные и судебные органы регулирования», — говорит Бауыржан Туганбаев, главный специалист департамента торговли и защиты прав потребителей по г.Шымкенту.

На популярных сайтах появились объявления о продаже китайских массажных накидок. Но продают их уже дешевле. Это пострадавшие пытаются избавиться от ненужного товара. Мы узнали это, позвонив нескольким продавцам. Нам, как журналистам, они честно признались, что приобрели товар на презентации в кредит по завышенной цене. Но, вероятнее всего, желающие купить его вряд ли найдутся.

Специалисты говорят, такие фирмы часто гастролируют и меняют свое название. Так, на западе страны в прошлом году в департамент защиты прав потребителей обратились 92 человека, большинству из них удалось вернуть средства, это почти 60 миллионов тенге. В этом году в госорганы обратились 6 заявителей, им также сделали возврат средств.