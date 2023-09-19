37 млн бюджетных денег потратят на машину акима Туркестана

Автомобиль за 37,3 млн тенге хотят приобрести в акимате города Туркестан, передает OTYRAR.

Вторая машина оценивается на сумму почти в 20 млн тенге. Такой лот появился на сайте госзакупок. Этими авто будет пользоваться сам аким и его заместитель. Интересно и то, что во второй машине обязательно наличие крепления для детских кресел.

Среди технической характеристики первой машины обязательно наличие трехзонного климат-контроля, круиз-контроль, бесключевой доступ Smart Key, датчик дождя, датчик освещенности, мультимедийную систему с дисплеем 14,5. А сидения должны быть выполнены из комбинированной кожи. И это еще не весь список требований.

Вторая машина за 20 млн тоже не отличилась скромностью в требованиях. Акимат запросил зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, 7 подушек безопасности, регулировки угла наклона фар, задних противотуманных фар, омывателя фар, датчика освещенности и дождя, системы контроля давления в шинах и многое другое.

В акимате сообщили, что необходимость в новеньких авто возникла из-за износа старых. А при составлении таких характеристик, сотрудники акимата заранее учли то, что Туркестан является духовной столицей тюркского мира и центром притяжения туристов. Поэтому на мероприятиях международного и республиканского уровня, на этих машинах будут ездить не только градоначальник и его заместитель, но и другие высокопоставленные лица.

Без решения маслихата направление средств на покупки не проводится. В акимате Туркестана сообщают, что народные избранники осведомлены и дали свое согласие на закуп.

«В соответствии с Бюджетным кодексом РК рассмотрение средств на расходы при формировании бюджета не осуществляется без включения в решение маслихата. В связи с этим в бюджетной комиссии акимата города рассмотрен вопрос по закупу автомобилей в декабре 2022 года. Позже акиматом города был разработан проект решения маслихата, который в июне 2023 года был представлен на рассмотрение городского маслихата. В связи с этим решение маслихата утверждено и зарегистрировано в органах юстиции», — говорится в сообщении акимата.

Однако, местный депутат Сакен Хандиллаев в своем Facebook пишет, что о покупке машины они даже не слышали.

«Интересно, что средства, поставленные на приобретение этих служебных автомобилей, не были представлены на рассмотрение депутатам городского маслихата, не попали на обсуждение депутатов. Ни один депутат не слышал, не слышал и не знал», — написал депутат маслихата Сакен Хандиллаев.

По данным портала госзакупок изначально акимат планировал закупить 3 автомобиля общей суммой около 70,9 млн тенге. Однако лот разыграли только по двум из них. Победителем была названа одна компания.

Договор между заказчиком и исполнителем уже составлен. Машины должны быть доставлены в течении 30 дней, сразу после того, как договор зарегистрируют в территориальном

подразделении казначейства Министерства финансов РК,-сообщили в акимате города Туркестан.