Онкологи проведут бесплатную диагностику в Шымкенте и в Туркестанской области

23 сентября 2023 года, в субботу, в государственных онкологических организациях страны планируется проведение единого Дня открытых дверей для населения.

Мероприятие проводится в рамках Недели ранней диагностики опухолей головы и шеи, Недели повышения осведомленности о гемобластозах, а также Месячника повышения осведомленности о гинекологическом раке.

В рамках акции онкологи проведут бесплатные консультации для всех желающих по локализациям головы и шеи, и онкогинекологии.

Дата проведения Дня открытых дверей и адреса:

г. Шымкент:

Дата и время проведения: 23.09.2023, 09:00-13:00.

Адрес: «Городской онкологический центр», улица Байтурсынова, 85 а. Улица Курманбекова, 2/6.

Тел. для справок: 8(7252) 38-00-70

Туркестанская область:

Дата: 23.09.2023, 09.00-13.00 ч.

Адрес: «Онкологический центр областной клинической больницы Туркестанской области»,