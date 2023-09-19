Онкологи проведут бесплатную диагностику в Шымкенте и в Туркестанской области

23 сентября 2023 года, в субботу, в государственных онкологических организациях страны планируется проведение единого Дня открытых дверей для населения.
Мероприятие проводится в рамках Недели ранней диагностики опухолей головы и шеи, Недели повышения осведомленности о гемобластозах, а также Месячника повышения осведомленности о гинекологическом раке.
В рамках акции онкологи проведут бесплатные консультации для всех желающих по локализациям головы и шеи, и онкогинекологии.
Дата проведения Дня открытых дверей и адреса:
г. Шымкент:
Дата и время проведения: 23.09.2023, 09:00-13:00.
Адрес: «Городской онкологический центр», улица Байтурсынова, 85 а. Улица Курманбекова, 2/6.
Тел. для справок: 8(7252) 38-00-70
Туркестанская область:
Дата: 23.09.2023, 09.00-13.00 ч.
Адрес: «Онкологический центр областной клинической больницы Туркестанской области»,
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