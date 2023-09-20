Смертельное ДТП с неуправляемым автобусом: судебный процесс начался в Шымкенте

В Шымкенте начался cудебный процесс по факту смертельного ДТП, передает OTYRAR.

После ДТП с неуправляемым автобусом на месте проишествия скончались 5 пешеходов, одна девушка выжила, получив серьезные травмы. Водителя общественного транспорта обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Зал суда переполнен. На скамье подсудимых — 49 -летний Хайрулла Юльдашев — водитель неуправляемого автобуса. Многотонный транспорт, оставленный на время, скатился и сбил шестерых пешеходов. Трое скончались на месте проишествия, двое, не приходя в сознание, в больнице. Выжила только 18-летняя пострадавшая. Трагедия произошла на пересечении улиц Байтерекова и Назарбекова, в апреле этого года.

Обвинительный акт прокурор зачитывает больше шести минут. Юльдашева обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По данным надзорного органа, водитель незаконно оставил общественный транспорт в неположенном месте. Гособвинитель поминутно восстанавливает хронолигию злаполучного дня трагедии. Родные пострадавших не могут сдержать слёз.

«Юльдашев в тот день хотел провести ауызашар для своих коллег. По договору с транспортной компанией, с которой заключил водитель, за 30 минут до начала своей смены он должен был пройти обязательный медицинский осмотр и получить разрешение на работу. Помимо этого водитель должен был получить дорожно-марштрутный лист, он этого не сделал и сел за руль автобуса под номером 21. На конечной остановке своего маршрута он остановился, но, по закону он не имел право оставлять автобус без водителя. Водитель был обязан создать безопасные условия для всех участников дорожного движения. Однако, он не поставил автобус на ручной тормоз и отлучился. После, он зашел в туалет ресторана Мадлен. По закону он должен был выключить автобус, если отлучается больше, чем на пять минут и парковаться в положенном месте»,- читает обвинительный акт прокурор.

Судья, адвокаты подсудимого и гособвинитель начинают допрос потерпевших. Куралбек Егизбаев — брат погибшей под колёсами автобуса Азизы. Она работала недалеко от места проишествия, в торговом центре. Женщина была в разводе, одна воспитывала пятерых детей. После гибели мамы, малыши остались на попечении родственников. Свидетель рассказывает, что автопарк возместил им моральный и материальный ущерб.

Куралбек Егизбаев, брат погибшей Азизы Егизбаевой:

«Моя сестра работала в Рахима Плазе продавщицей, в тот день она вышла с работы и хотела вернуться домой. Какие травмы она получила, я точно не знаю. Представители автобусного парка приехали к нам и выплатили моральный и материальный ущерб в размере 5 млн тенге».

Алтынай Тогатаева при допросе не сдерживает слез. Женщина потеряла единственную дочь, которая была ее кормилицей. 28-летняя Айзада также работала в торговом центре. Потерпевшая рассказывает, что узнала о смерти дочери уже в морге.

Алтынай Тогатаева, мать погибшей:

«В тот день, ближе к вечеру моя дочь не отвечала на звонки. Я подумала, мало ли, это выходной день, вдруг в магазине много клиентов и тоже не стала беспокоить ее. Потом в 9 часов вечера ее коллеги приехали домой и сказали, что моя дочь заболела. У нее был зоб, я подумала, что он обострился. Приехала в больницу. Мне с начала не говорили, что она умерла. Потом, я попросила сказать мне правду. Зашла я в морг, и увидела тело своей дочери. После чего упала в обморок и дальше ничего не помню».

Погибла в ДТП и 24-летняя Айсана Тургынбекова. Она работала менеджером в строительном магазине, закрывала кредит и помогала материально своей семье. Девушка мечтала работать учителем английского и арабского языков. После окончания оразы, погибшую хотели выдать замуж.

Отец погибшей Айсаны Тургынбековой:

«Она в тот момент держала пост, мы после хотели ее выдать замуж, но не успели. Родственники водителя приходили к нам домой один раз, и то не извинились. На их месте, я бы на коленях просил прощения. Приходил к нам домой также представитель автобусного парка и дали нам 5 млн тенге в качестве морального и материального ущерба».

Еще две погибшие были школьницами. Алина Жолдасбек училась в 9 классе, а Тамила Айдарханкызы в 10-ом. Родственники погибших рассказывают, что они хорошо учились.

Отец погибшей Алины Жолдасбек:

«Мы о ДТП узнали по телефону ближе к 7:30 вечера. В больнице сказали, что ее состояние тяжелое. Позже врачи рассказали, что она всего один раз пришла в сознание, назвала свое имя, где учится, а потом скончалась. Алина хотела после 9 класса поступить в колледж с подругой, но так и не успела окончить 9-ый класс. Мы же мусульмане, можно же приехать к нам и извинится. Почему нельзя просто извиниться перед нами? Виноват в этом случае и автобусный парк, и водитель».

Муратбек, брат погибшей Тамилы Айдарханкызы:

«Нас в семье четверо, живем с мамой в микрорайоне Нурсат. Моя сестренка Камила в тот день шла на ауызашар. Ни один человек при выходе из дома не думает, что он убьет 5 человек. Но так получилось. Мы ситуацию доверили Всевышнему и простили виновных. Но, должны понести по закону наказание те лица, которые виноваты в этом. Будь это автобусный парк или водитель. Да, мы получили 5 млн тенге. Но, мы расцениваем это не как моральный ущерб, а материальный. Представители автобусного парка у нас просили прощения, но, не семья водителя».

В ДТП выжила только 18-летняя Дарига Сейдалиева. Интересы потерпевшей в суде отстаивает её законный представитель. Говорит: автопарк выплатил семье потерпейшей 2 млн тенге и пришли к медиативному соглашению. Транспортная компания также полностю покрывает расходы на лечение.

Тимур Бектемир законный представитель выжившей Даригы Сейдалиевой:

«Она лежала 11 дней в больнице на роще, через два дня обратно попала в больницу. У нее многочисленные травмы. Сейчас мы не можем получить инвалидность для нее. У нее на данный момент сильное косоглазие. Она по сей день получает лечение. Директор автопарка полностью покрывает расходы на лечение. Дарига сейчас стоит на учете в 3-й поликлинике».

По окончанию судебного процесса мать подсудимого изъявила желание выступить. Однако, судья ей отказала. Следующий процесс запланирован на 27-е сентября. На нём будут допрашивать 20 очевидцев.