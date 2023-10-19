33-летнего мужчину подозревают в изнасиловании девочек в Туркестанской области

По подозрению в совершении тяжкого преступления задержан 33-летний житель Отырарского района, передает OTYRAR.

Матери двух несовершеннолетних девочек обратились в полицию по факту совершения противоправных действий в отношении их дочерей со стороны односельчанина. Мужчина дал признался в содеянном.

«Расследование дела находится под моим личным контролем. Прошу сохранять спокойствие и ждать результатов расследования в рамках закона», — заявил начальник департамента полиции Туркестанской области Мурат Кабденов.

Создана специальная следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье 120 ч. 4 УК РК «Изнасилование». В полиции проводят все необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств. Журналисты нашей редакции будут держать в курсе событий.