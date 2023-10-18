Автобус въехал в стену частного дома в Туркестане

ДТП с участием автобуса произошел утром 18 октября, передает OTYRAR.

Автомобиль Hyundai Accent столкнулся с пассажирским автобусом, маршрута № 17, в результате чего автобус въехал в стену частного дома.

В результате ДТП несколько пассажиров автобуса получили травмы и им оказана медицинская помощь. Также в доме находился пожилой владелец дома. Его здоровью ничего не угрожает.

По данному факту начато досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».