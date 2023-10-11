Бегемот по кличке «Мушкетер» появился в зоопарке

В зоопарк Шымкента привезли бегемота.

Мушкетер, а именно так зовут нового обитателя зоопарка родился 1993 году. У Мушкетера сценическое прошлое. Он выступал в представлениях в Москве, в Театре зверей имени Владимира Дурова.

Перевозкой и доставкой бегемота занималась специальная транспортная компания, под руководством специалистов зоопарка – зоотехника и ветеринарного врача.

Сейчас за новым обитателем зоопарка можно наблюдать со смотровой вышки и со смотровой площадки павильона бегемотов.

Сотрудники надеются, что Глория и Мушкетер привыкнут друг к другу и подарят зоопарку потомство.