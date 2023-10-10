Для кого вакцинация от гриппа будет бесплатной

Чтобы защитить себя от инфекции во время беременности, 34-летняя Ниля Аминкулова решила сделать прививку от гриппа.

По словам будущей мамы, вакцинация — это простой способ защитить себя от нежелательных последствий.

Ниля Аминкулова, жительница г. Шымкента:

«Мне позвонили с 1-й поликлиники и пригласили на вакцинацию от гриппа, я конечно же согласилась. Сейчас в сезон ОРВИ и гриппа — это главный способ профилактики. Я сейчас на 31-ой неделе беременности перед вакцинацией я проконсультировалась с инфекционистом и мне рассказали о возможных побочных эффектах».

В этом году за счет средств городского бюджета закуплено 140 тысяч доз вакцины «Гриппол+» российского производства. Это позволит охватить 12% от общего числа жителей Шымкента. Желающие могут привиться в поликлиниках по месту прикрепления бесплатно до конца ноября.

Марат Байырбеков, главный специалист ДСЭК г. Шымкента

«С 1-го октября 2022 года по 30-е апреля текущего года, зарегистрировано 93 случая гриппа, больше приоритетом был грипп А. На данный момент в наш город доставлено 140 тысяч доз вакцины против гриппа. В 2022 году было закуплено меньше — 134 тысячи 580 доз. Конечно, самым эффективным способом профилактики гриппа остается вакцинация. В первую очередь, иммунизации подлежат медработники, дети, состоящие на диспансерном учёте в медорганизациях, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, беременные женщины и люди старше 60 лет».

Грипп быстро передается воздушно капельным путем и не редко приводит к вирусной и бактериальной пневмонии, отиту, гаймориту, менингиту, энцефалиту, а также к септическим осложнениям. При тяжелом течении заболевания исход может быть летальным. Врачи напоминают, что вакцинация остается лучшим методом профилактики гриппа и снижения риска серьезных осложнений, даже если инфицирование случится.

Жанайым Полат, врач-инфекционист:

«Проявления клиники ОРВИ и гриппа схожи. Симптомы заболевания начинаются остро, сопровождаются общей слабостью, заложенностью носа, першением в горле, повышением температуры тела более 3-ёх 5-ти дней до 38-40 градусов, сильными бОлями в голове, а также астмой, нарушением сознания и судорогами конечностей. После прививки могут возникнуть ожидаемые побочные эффекты, такие как лихорадка, повышение температуры и слабость, но это нормальная реакция организма».

Врачи рекомендуют, при появлении симптомов гриппа во избежание распространения инфекции, необходимо вызвать врача на дом или обратиться в поликлинику.