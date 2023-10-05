Отделить религию от образования предложил Касым-Жомарт Токаев

На своем выступлении в Республиканском съезде педагогов президент страны поднял острый вопрос проявления религиозности в школах.

Так по словам Касым-Жомарта Токаева, религиозные убеждения любого гражданина это его личное дело. А в школах дети должны получать образование, считает президент.

«Хочу остановиться еще на одной обсуждаемой проблеме. Согласно Конституции, Казахстан – светское государство. Этот принцип должен строго соблюдаться во всех сферах, в том числе и в образовательной. Нужно всегда помнить, что школа – это, прежде всего, образовательное заведение, куда дети приходят получать знания. Тогда как религиозные убеждения – это выбор и частное дело каждого гражданина. Свобода вероисповедания в нашей стране гарантируется законом. Думаю, будет правильным, если ребенок сделает свой выбор, когда уже подрастет, и у него сформируется собственное мировоззрение. Самое главное, воспитать поколение, обладающее открытым мировоззрением, ясным сознанием, верное традициям».

Президент также отметил, что содержание слова «светскость» очень глубокое. Говоря о мировоззрении нашего народа, можно охарактеризовать светскость как прагматизм, приверженность здоровому образу жизни, почитание нашей традиционной религии, сохранение национального сознания.