Мефедрон в особо крупном размере обнаружили у шымкентца

Меф в особо крупном размере нашли в салоне авто жителя Шымкента, передает OTYRAR со ссылкой на Polisia.kz.

в Абайской районе Шымкента, наркоборцы остановили Audi, под управлением 40-летнего мужчины.

При проверке в салоне автотранспорта оперативники обнаружили завернутый скотчем полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

Экспертиза показало, что изъятое является мефедроном, весом 104 грамма. Установлено, что мужчина получал координаты мест, где спрятаны пакеты с наркотиками через интернет-мессенджер, расфасовывал их на разовые дозы и делал закладки.

По факту полицейские начали досудебное расследование. Задержанный гражданин признан подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.297 – быт наркотических средств в особо крупном размере, и водворен в изолятор временного содержания.