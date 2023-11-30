Оформить ДТП без ГАИ можно будет в Казахстане

Казахстанцы смогут оформлять ДТП и страховые выплаты без полиции.

В МВД озвучили новые правила дорожного движения. В случае аварии водители могут скачать и зарегистрироваться в специальном мобильном приложении, которое станет доступным для всех казахстанцев с 1 января следующего года. И зарегистрировать ДТП онлайн. Автолюбители говорят, инициатива хорошая.

«Если два человека договорятся, это нормально, зачем полицию вызывать. Но есть такие люди что ладно сделаю а потом могут скрыться и начинается беготня», — говорит Бахтияр Атамуратов, водитель.

Права, оба водителя на момент ДТП должны иметь действующие полисы страхования. В аварии также не должно быть пострадавших. В таком случае, если полицию вызывать не будут, водитель нарушитель избежит штрафа.

«Они заходят в это приложение в онлайн режиме, отправляют туда фотографии с ДТП и оформляют, когда они заходят там уже все расписано, все эти графы заполняют. Информация передается страховым агентам и они выплачивают ущерб тому или иному водителю», — говорит Актоты Боранова, старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД РК.

Есть и другие правила. При развороте водители обеспечивать безопасность движения и не создавать помехи другим авто. А поворачивать разрешается только так, чтобы автомобиль не оказался на стороне встречного движения. По словам экспертов, такие точечные изменения в законах не помогут изменить ситуацию на дороге в целом. Казахстану нужна комплексная реформа законов. Специалисты говорят, наши на несколько лет отстают даже от российского законодательства.

«Нужно собрать такой мощный совет по дорожной безопасности и кардинально каждый пункт о дорожном движении пересмотреть, нужно глобальная модернизация закона о дорожной безопасности. У нас сегодня машины разгоняются за 2 секунды, а у нас в законах этого еще нет, нужно идти в ногу со временем», — говорит Арсен Шакуов, руководитель ассоциации безопасности дорожного движения.

Есть дополнения и для пешеходов. При включении зеленого они будут обязаны уступить дорогу авто завершающим начатое движение через перекресток. Это позволит не создавать заторов. Главное, говорят эксперты, чтобы эти правила донесли как водителям так и пешеходам.