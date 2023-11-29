Представители Кыргызстана ознакомились с работой ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» посетили представители водоканала кыргызстанского города Наукат и Европейского банка реконструкции и развития.

Последний реализует в Кыргызстане проект, в рамках которого, планируется масштабное обновление сетей водоснабжения в Наукате. Но перед началом работ было решено изучить опыт ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг».

«Наш операционный лидер со стороны ЕБРР это Анна Балабаева, которая участвовала в проекте банка с вашей компанией. Она очень воодушевлена вашими успехами, результатами реализации проекта. И она считает, что ваш опыт должны использовать и другие компании участвующие в проектах Европейского банка реконструкции и развития. По ее рекомендации мы приехали в Шымкент, для ознакомления с деятельностью ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», изучить и перенять ваш опыт», — говорит Оразгельды Сыдыкбеков, технический консультант.

С коллегами из Кыргызстана встретились руководители всех значимых отделов ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг».

Заместитель гендиректора предприятия Жанатбек Турдалиев, рассказал, что высокой рентабельности удалось добиться стопроцентным внедрением индивидуальных приборов учета воды, инвестициями в новейшее европейское оборудование, модернизацией и автоматизацией производственных процессов. Одно из главных условий – строгий учет питьевой воды и контроль водного баланса.

«Была цель – вести учет воды с «головы», то есть с водозабора и далее в городе, по кварталам, улицам и зонам. Для этого устанавливаются приборы учета воды больших диаметров и расходомер. В результате в «голове» каждой улицы есть общеуличный водомер, в каждом многоэтажном доме есть общедомовой прибор учета воды. Сейчас таких приборов учета воды в городе около пяти тысяч и все они оснащены устройствами дистанционной передачи данных», — говорит Жанатбек Турдалиев, заместитель генерального директора ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг».

Специалисты ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» рассказали о проделанной работе по автоматизации производственных процессов, борьбе со скрытыми утечками, внедрении новейшего оборудования на водозаборных сооружениях и сетях, модернизации комплекса очистных сооружений, о географической информационной системе в деятельности предприятия и обратной связи с потребителями. Кыргызстанцам все это только предстоит внедрять.

«У нас изношенные сети, 90% денежных средств идет на их обновление. После этого будут установлены водомеры, для того чтобы оптимизировать потери воды и ввести учет», — рассказали представители Кыргызстана.

В ходе визита, кыргызстанские коллеги ознакомились со спецификой работы Акбай-Карасуйского водозабора и городского комплекса очистных сооружений.