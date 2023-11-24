В генпрокуратуре рассказали как проходит расследование дела Акжаркын Турлыбай.

По данным надзорного органа, полициейские раследует дело в отношении предполагаемого организатора контрабанды, нигерийца, который предложил казахстанце заработать на перевозке вещей между странами. С момента его задержания в Нигерии прошло почти полтора года. Вот только подозреваемого Казахстану не выдают.

«Уголовное дело в отношении гражданина Нигерии Адинду Нонсо Фортуне расследуется по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, а также сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Компетентным органам Нигерии по дипломатическим каналам направлен запрос о его выдаче», -рассказали в пресс-службе генеральной прокуратуры РК.

Напомню, казахстанка Акжаркын Турлыбай была задержана в 2014 году в аэропорту Гуанчжоу. У нее нашли 4 килограмма наркотиков. Тогда ее обвинили в контрабанде наркотиков. Это тяжкая статья китайского уголовного кодекса. Там 20-летнюю девушку приговорили к пожизненному лишению свободы.

Защита Акжаркын заявляла, что она стала жертвой нигерийской наркомафии. По их словам — ее попросил знакомый гражданин Нигерии перевезти в Китай сумку с брендовой одеждой. Адвокаты настаивали на ее возвращении в Казахстан, но суд в Китае оставил решение в силе. Если стороны в дальнейшем не договорятся об экстрадиции, девушка может провести в китайской тюрьме остаток жизни.