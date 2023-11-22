В отключенных от газоснабжения районах Шымкента нужно приготовиться к подаче газа

Уважаемые жители Шымкента, информируем о том, что согласно плану с 20 по 21 ноября 2023 года в связи с производственной необходимостью было запланировано временное приостановление газоснабжения.

На данный момент работы по увеличению мощности газопровода за счет производственных нужд и в рамках инвестиционной программы, полностью завершены.

🔹 В настоящее время ведутся работы по заполнению наружных газопроводов. Жилые дома и квартиры обеспечат голубым топливом в течение трех часов.

🚨 Просим закрыть газовые краны и предоставить специалистам доступ к объектам, на границах которых планируется временное прекращение подачи голубого топлива (по плану).

Жителей улиц Торекулова, Рыскулбекова, Байтурсынова, Маметовой, Рыскулова, Аль-Фараби, Темерланского шоссе, Желтоксан, Момышулы (включая жилые, коммерческие и промышленные объекты) просим следить за отключением всех газовых приборов и кранов, а также обеспечить доступ сотрудникам ШПФ АО «КазТрансГаз Аймак» во время возобновления подачи голубого топлива.

Если вы почувствовали запах газа, срочно обращайтесь на горячую линию по номеру «104»