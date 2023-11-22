В отключенных от газоснабжения районах Шымкента нужно приготовиться к подаче газа

-
Администратор
-
0

Уважаемые жители Шымкента, информируем о том, что согласно плану с 20 по 21 ноября 2023 года в связи с производственной необходимостью было запланировано временное приостановление газоснабжения.

На данный момент работы по увеличению мощности газопровода за счет производственных нужд и в рамках инвестиционной программы, полностью завершены.

🔹 В настоящее время ведутся работы по заполнению наружных газопроводов. Жилые дома и квартиры обеспечат голубым топливом в течение трех часов.

🚨 Просим закрыть газовые краны и предоставить специалистам доступ к объектам, на границах которых планируется временное прекращение подачи голубого топлива (по плану).

Жителей улиц Торекулова, Рыскулбекова, Байтурсынова, Маметовой, Рыскулова, Аль-Фараби, Темерланского шоссе, Желтоксан, Момышулы (включая жилые, коммерческие и промышленные объекты) просим следить за отключением всех газовых приборов и кранов, а также обеспечить доступ сотрудникам ШПФ АО «КазТрансГаз Аймак» во время возобновления подачи голубого топлива.

Если вы почувствовали запах газа, срочно обращайтесь на горячую линию по номеру «104»

Новости партнеров
ИСТОЧНИКOTYRAR

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА