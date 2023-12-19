19-летнего водителя, создавшего аварийную ситуацию выявила полиция

19-летнего водителя привлекли к ответственности в Туркестанской области за создание аварийной ситуации.

Сотрудники управления полиции Туркестана выявили в социальной сети видео с ВАЗом, который создал на двухполосной дороге аварийную ситуацию и пересёк двойную сплошную линию.

Полицейские составили в отношении автолюбителя протокол по статье «Нарушение правил размещения транспортного средства на проезжей части, встречного проезда или обгона» и направили материалы дела в суд.

19-летнего горе-водителя лишили прав на полгода. Машину поставили на штрафстоянку.