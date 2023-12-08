Дипфейки могут стать проблемой нацбезопасности уже в следующем году.

Об этом заявили эксперты. Уже сейчас с помощью подмены изображения и лиц мошенники научились вымогать у людей деньги. Они умело пользуются искусственным интеллектом и заменяют как лицо так и голос, и вот уже какая-то известная личность предлагает вам вложиться в криптовалюту или пирамиду.

Поговорка о том, что внешность бывает обманчива в наше время как никогда актуальна. Интернет заполонили дипфейки, когда изображение подменяют и вот уже известная личность говорит то что нужно его создателю. Мошенники уже используют их чтобы обмануть доверчивых пользователей интернета. Призывают вложиться в криптовалюту, обещая сверхдоход, совершают с помощью цифровых клонов банковские сделки. По словам экспертов, пока технологии не совершенны и дипфейки можно распознать.

«Во-первых, это нерегулярное моргание человек смотрит в одну точку и моргает 2-3 раза там, где это ненужно, это первое. Четкий рассинхрон губ с речью, то есть вы слышите аудиопоток, а губы не двигаются или двигаются наоборот, взгляд в одну точку. Очень большое отличие в разнице межу цветом лица например и всего остального, если брать цвет лица, температуру картинки, грани неестественные эта часть лица будет светлее, а все остальное темным», — говорит Евгений Питолин, эксперт по кибербезопасности.

Подделывать научились и голос. Мошенники, используя аудиосообщения или видео в открытом доступе, собирают нужные слова в целые предложения и выманивают таким образом у людей деньги.

«Часто с помощью искусственного интеллекта мошенники обманывают людей, меняя голос. Мы настоятельно рекомендуем в таких случаях не переводить никуда деньги до тех пор пока не убедитесь, что на том конце провода действительно ваш знакомый или родственник», — рассказали специалисты.

Отличить эти аудио от реальных легко: обычно это простые предложения, интонация которых постоянно меняется, голос прыгает а окончания проглатываются. Полицейские также предупреждают, что казахстанцев обманывают и в сообщениях. Мошенники взламывают аккаунт человека и просят выслать деньги на различные счета.