В хищении более 2 млрд тенге подозревают работников образования

Коррупционный скандал разразился в Туркестанской области, передает OTYRAR.

Бухгалтеров отделов образования Шардаринского и Сарыагашского районов подозревают в хищении бюджетных средств на системной основе.

По версии следствия, за почти три года подозреваемые опустошили бюджет на 2 миллиарда 600 тысяч тенге, перечисляя деньги на счета неработающих в сфере образования сотрудников. Занимались счетоводы и приписками. По факту — зарплаты сотрудников школ оставались прежними, а по документам — завышенными.

Под уголовное преследование попали 17 подозреваемых из сферы образования, четверо фигурантов дела арестованы.

Арман Тлеукенов, официальный представитель АПК РК:

«В целях возмещения ущерба наложены обременения и арестованы 39 объектов недвижимости, 44 автомашины, ювелирные изделия и денежные средства фигурантов уголовных дел. Кроме этого, в ходе следствия изобличена государственный аудитор Ревизионной комиссии Туркестанской области, сокрывшая из корыстных побуждений ранее установленные факты хищений, выявленные в ходе аудита в одной из школ Сарыагашского района».

В начале года в коруппционном скандале был замешан главный педагог Туркестанской области. Позже глава областного управления образования сообщил, что дело, расследуемое в отношении него антикоррупционной службой, закрыли, но в должности он восстанавливаться не стал. Сейчас управлением развития человеческого потенциала Туркестанской области руководит Галымжан Жумашев.