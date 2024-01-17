«Малый бизнес-не олигархи, которые выводят деньги в офшоры»-депутат

О том, что новый закон о контроле мобильных переводов работают против МСБ заявил депутат Аскар Садыков, передает OTYRAR.

В запросе, который депутат направил министру финансов Ерулану Жамаубаеву Аскар Садыков заявил, что от нового закона пострадали таксисты, швеи, самозанятые предприниматели, которые едва сводят концы с концами.

«Ранее при оплате через мобильные переводы продавец был обязан выбить кассовый чек. Теперь же обороты, полученные через онлайн-переводы, считаются отдельно, а по пробитым кассовым чекам – отдельно. Соответственно, предприниматель, работающий на упрощенном режиме налогообложения, должен оплатить налог за один и тот же доход дважды. А это ведь значительные суммы для малого бизнеса – вместо 3% придется платить 6%»,— сказал депутат Аскар Сыдыков.

Второй проблемой депутат назвал комиссии банков за прием безналичных платежей через POS-терминалы, которые доходят до 2,8%. Аскар Сыдыков считает, что налоговые органы лоббируют интересы банков. По его словам, финансовая нагрузка на предпринимателя вместо 3% вырастает до 8,8%.

«Принуждение предпринимателя к какой-либо конкретной форме оплаты незаконно. Хотим особо отметить: малый и микробизнес – это не олигархи, это обычные люди, которые продают товары в маленьких магазинчиках или оказывают мелкие услуги. Не они воруют деньги из бюджета и выводят в офшоры. Если такой предприниматель даже уклонится от налога на пять тысяч тенге, он эти деньги оставит в стране и, к примеру, купит сыну ботинки или немного расширит свой небольшой бизнес. При объяснении налоговые органы делают упор на то, что контролю подлежат 100 мобильных переводов от разных лиц. Но при этом не определена их сумма, что позволит подвергать контролю любые, самые мелкие платежи по 100-200 тенге. Тогда вопрос к налоговым органам: кого вы все-таки ищете – тайных олигархов и коррупционеров или тех, кто просто выживает?»,— заявил депутат.

По словам Аскара Сыдыкова, введенный тотальный контроль за мобильными переводами никоим образом не затронет коррупционеров, а отразится на добросовестном малом предпринимательстве.