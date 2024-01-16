Появились подробности задержания руководителя КГУ «Центра трудовой мобильности»

Руководитель центра трудовой мобильности подозревается в получении взятки в сумме 200 тысяч тенге.

Антикоррупционной службой по городу Шымкенту проводится досудебное расследование в отношении руководителя КГУ «Центр трудовой мобильности г.Шымкент».

Он подозревается в получении взятки в сумме 200 тыс. тенге через посредника за общее покровительство при осуществлении мониторинга целевого использования грантов в рамках национального проекта «Бастау Бизнес 2023 года».

С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Следствие продолжается.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.