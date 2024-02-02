2 человек остались зажатыми между большегрузами в ходе ДТП

Авария произошла 22 февраля на трассе «Макталы – Жетысай», в селе Алмалы Жетысайского района, передает OTYRAR.

Две грузовые автомобили столкнулись друг с другом. В результате между ними 2 человек оказались зажатыми.

Одного пострадавшего сотрудники скорой помощи самостоятельно вызволили и экстренно доставили в больницу.

Второго водителя сотрудники ДЧС используя гидравлический инструмент вытащили и передали сотрудникам скорой помощи.

В спасательных работах было задействовано 5 человек личного состава, 1 единица техники ДЧС, сообщают в ДЧС Туркестанской области.