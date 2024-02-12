Лето 2024 года может стать самым жарким в истории

Лето 2024 года обещает стать одним из самых жарких и даже побить рекорд 2023 года. Об этом говорят зарубежные эксперты и не только.

Сегодня на правчасе в Мажилисе об особой подготовке к летнему сезону высказался и Бауыржан Сыздыков, вице-министр по чрезвычайным ситуациям. По его словам, лето будет жарким, поэтому необходимо уделить внимание пожарной безопасности.

«По данным «Казгидромета», средняя температура в летний период составит 19-23 градуса и будет доходить до 40 градусов и выше. В 2023 году повышение температуры в отдельные дни доходило до 40-44 градусов. Это способствовало риску возникновения пожаров. Например, в Семее», — сказал Бауыржан Сыздыков, вице-министр по чрезвычайным ситуациям.

Также министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев отметил, что Минэкология и МЧС утвердили алгоритм взаимодействия уполномоченных органов при ликвидации лесных пожаров.

«Кроме того, алгоритм регламентирует вопрос мобилизации авиации и подразделений Минобороны, МВД и Комитета национальной безопасности, а также эшелонированных пошаговых действий при осложнении ситуации», — подчеркнул Ерлан Нысанбаев.

А также на базе Академии гражданской защиты будет проводиться программа подготовки сотрудников лесной охраны и лесного хозяйства.

К слову, до лета остается всего 3,5 месяца. В прошлом году оно было жарким под воздействием явления Эль-Ниньо. Научные сотрудники Национального управления океанических и атмосферных исследований, объяснили, что между нагревом воды и повышением температуры поверхности Земли существует задержка. Поэтому, как подчеркнули эксперты, второй год под воздействием Эль-Ниньо часто бывает жарче, чем первый. Поэтому 2024 год может установить новый температурный рекорд, став самым жарким в истории.