Мать двух убитых детей в Туркестане работала воспитателем в школе

Стали известны новые подробности об убийстве двух малышей в Туркестане.

Подозреваемая в жестоком убийстве — мать детей работала воспитателем дошкольного класса школы-лицея №46 имени А.С.Пушкина в Шиелийском районе Кызылординской области. Эту информацию подтвердили в отделе образования по Шиелийскому району, передает OTYRAR.

«Инцидент до конца не расследован, и никакой конкретной информации предоставлено не было. Призываем не распространять лишнюю информацию и предположения. Если вы увидели этого человека, просим сообщить об этом в соответствующие компетентные органы, если они увидят, узнают этого человека»,- прокомментировали инцидент в отделе образования.